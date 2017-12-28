Глава Укроборонпрома не собирается увольняться, несмотря на требования Гройсмана

28 декабря, 2017, 13:01

Генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Роман Романов не собирается в отставку, несмотря на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана

Об этом он заявил в комментарии LIGA.net.

Также Романов опроверг информацию о своей отставке, которая появилась ранее в СМИ, и подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности.

Романов был назначен гендиректором Укроборонпром в июле 2014 года.

Во время президентской кампании он работал главой избирательного штаба кандидата Петра Порошенко в Херсонской области. По данным СМИ, он там более известен как хозяин автосалона "Автопланета плюс" и депутат областного совета. Романов открыл автосалон в 2001 году, с 2003-го - официальный дилер Hyundai Motor Company и Kia Motors в Херсоне.

Напомним, что Гройсман требует отставки Романова из-за невыплаты долгов работникам Николаевского судостроительного завода.

По словам Романова, задолженность перед работниками завода сложилась потому, что Кабмин игнорировал предложения Укроборонпрома по погашению долгов.

Еще ранее стало известно, что НАБУ заподозрило Укроборонпром в коррупции. В отчете НАБУ, составленном в 2017 году, говорится, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для Антонова AN-32 министерству обороны Ирака.

Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) объявил о расторжении партнерства с "Укроборонпром", потому что не был создан наблюдательный совет.