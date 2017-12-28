Есть только один способ удержать украинскую молодежь от отъезда за границу, - правительство

28 декабря, 2017, 14:06

В Украине есть лишь один способ удержать граждан от трудовой эмиграции за границу - платить им зарплату не менее 15 тыс. грн

Об этом на пресс-конференции сказал министр соцполитики Андрей Рева, передает Еспресо.TV.

Он отмечает, что в Украине нет административных мер, чтобы запретить гражданам выезжать со страны.

"Есть только единственный способ удержать их от выезда с Украины - платить им достойную зарплату. Политика, которую мы проводим, - это политика повышения доходов населения. Мы вдвое подняли минимальную зарплату, а это стимулировало в целом повышение зарплат в Украине. Я уверен в том , что как анонсировал премьер-министр, повышение зарплаты до 10 тыс. грн до конца 2018 будет хорошим шагом для того, чтобы люди начали задумываться, стоит ли уезжать", - сказал министр.

Он считает, что украинцы начнут задумываться, стоит ли уезжать из страны, когда средняя заработная плата будет не менее 15 тыс. грн.

"По факту, это не менее 500 евро. Только тогда люди реально будут делать выбор. Пока мы не выйдем на этот показатель, нам трудно будет объяснить человеку: "Не уезжай, останься здесь", - сказал он.

Рева также добавил, что министерство работает в этом направлении - ведет переговоры с работодателями, чтобы они двигались к этому показателю.

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