Экс-чиновник Киевской ОГА потратил 10 млн грн, на которые должны были строить общежитие для переселенцев
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Ему объявили о подозрении за совершение уголовного правонарушения по статье "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".
В рамках досудебного расследования установлено, что в 2015-2016 гг., находясь на должности, служащий умышленно израсходовал не по целевому назначению бюджетные средства на сумму почти 10 млн грн.
В прокуратуре отмечают, что он потратил средства в нарушение целевого назначения грантового соглашения ЕС в рамках реализации проекта технической помощи "Социальная интеграция и примирение внутренне перемещенных семей в Киевской области".
Средства предназначались для создания социального общежития для переселенцев, а также на проведение капитального ремонта и обустройства нежилого здания для дальнейшего функционирования там частного детского заведения оздоровления и отдыха.
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