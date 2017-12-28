Экс-чиновник Киевской ОГА потратил 10 млн грн, на которые должны были строить общежитие для переселенцев

28 декабря, 2017, 14:34

Прокуратура объявила о подозрении экс-начальнику службы по делам детей Киевской ОГА за умышленное расходование 10 млн грн, предназначенных на строительство соцобщежития для переселенцев

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Ему объявили о подозрении за совершение уголовного правонарушения по статье "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2015-2016 гг., находясь на должности, служащий умышленно израсходовал не по целевому назначению бюджетные средства на сумму почти 10 млн грн.

В прокуратуре отмечают, что он потратил средства в нарушение целевого назначения грантового соглашения ЕС в рамках реализации проекта технической помощи "Социальная интеграция и примирение внутренне перемещенных семей в Киевской области".

Средства предназначались для создания социального общежития для переселенцев, а также на проведение капитального ремонта и обустройства нежилого здания для дальнейшего функционирования там частного детского заведения оздоровления и отдыха.