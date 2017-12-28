Биткоин снова раскололся: появилась новая криптовалюта Bitcoin God

28 декабря, 2017, 15:20

27 декабря Bitcoin снова "раскололся": от него отделилась еще одна криптовалюта – Bitcoin God

Об этом сообщает Insider.

Новую криптовалюту создал китайский предприниматель Чандлер Го, который называет Bitcoin God "некоммерческой P2P-организацией".

Новая криптовалюта поддерживает смарт-контракты и Lightning Network. Подтверждения транзакций в системе проводится по принципу proof-of-stake, а конфиденциальность усилена за счет концепции доказательства с нулевым разглашением (Zero-knowledge Proof).

Объем эмиссии составит 21 млн GOD, при этом 17 млн криптомонет получат владельцы биткоинов, а остальные 4 млн будут направлены на благотворительность.

Уже 46 криптовалютных бирж, как утверждается, заявили о поддержке новой валюты. В их числе Bithumb, Bittrex, Poloniex, OKEX, Кракен, GDAX и Huobi.pro.

Ожидается, что основная сеть Bitcoin God будет запущена в первом квартале 2018 года, смарт-контракты и протоколы Zero-knowledge proof – во втором и третьем соответственно.

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