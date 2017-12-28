Больше украинцев получили возможность лечиться за границей, - МЗ
Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает "Интерфакс-Украина".
Она пояснила, что до настоящего времени государство полностью финансировало лечение пациента за рубежом.
"Если у человека было частичное финансирование от благотворительных фондов, мы не могли это объединить, чтобы больше пациентов выезжали за границу", - отметила Супрун.
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Отметим, что 27 декабря правительство одобрило план медицинской реформы на 2018 год, а также ряд актов в отношении правил в украинской системе здравоохранения. Таким образом, Кабмин утвердил порядок направления граждан на лечение в другие страны.
Документ содержит положение о том, что комиссия Минздрава принимает решение об оплате лечения с учетом наличия у пациента и членов его семьи возможности покрытия расходов за собственные средства, а также возможности оплаты за счет средств местных бюджетов, общественных организаций и благотворительных фондов.
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19 октября Верховная Рада приняла медицинскую реформу.
Реформа будет состоять из трех этапов и рассчитана на три года.
По подсчетам Минздрава, врач первичного звена с 2 тыс. пациентов будет получать на свою практику около 700 тыс. гривень в год.
Медицинские услуги, оказываемые на первичном звене, после старта медреформы будут бесплатными для пациентов, отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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