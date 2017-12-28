Боевикам передали деда, из-за взрывчатки которого погиб боец АТО
Об этом сообщает "ТСН".
Тогда мужчина пришел в украинских военных, назвавшись местным жителем и подарил им 3-литровую банку меда. Он поблагодарил их за службу и ушел. А когда солдаты попытались попробовать мед, банка взорвалась.
В результате двое военных получили тяжелые ранения, третий - боец 17-й танковой бригады Александр Суслопаров - скончался по дороге в больницу. У погибшего солдата осталось четверо детей и беременная жена.
Боевики неоднократно вносили деда в списки на обмен. В 2016 году "ЛНР" хотела обменять его на журналистку Марию Варфоломееву, но украинская сторона тогда не согласилась на это.
Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - российские боевики отдали 73 украинца.
В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
В Донецкой области президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР / ЛНР".
По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, которые были в списках боевиков.
Украинский историк и религиовед Игорь Козловский после освобождения из плена боевиков обратился с речью во время встречи бывших заложников на аэродроме в Харькове.
В полночь два самолета, на бортах которых находились освобождены из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" украинцы, приземлились на территории военного сектора аэропорта "Борисполь". Там их встречали несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.
Известно, что украинская сторона и террористы из "ЛНР / ДНР" снова начали переговоры по обмену пленными.
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