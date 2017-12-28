Apple стремительно потерял позиции на рынке смартфонов: доля компании упала на четверть
Об этом говорится в отчете Counterpoint Research, сообщает издание Times now.
Даже несмотря на то, что Apple остается лидером на рынке по сравнению с другими смартфонами, доля компании в третьем квартале составила всего 59,8%, в то время как в прошлом году этот показатель за аналогичный период составил 85,9%.
В отчете это связывают с тем, что летом и в начале осени люди более активно покупали телефоны компании старых моделей.
Читайте также: 6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату
Между тем южнокорейская компания Samsung, наоборот, имела успех в третьем квартале этого года, в частности благодаря новому смартфону Galaxy Note 8. Ее доля на рынке составляла 25,9%.
Показатели других компаний, в частности Huawei, Oppo и Vivo, были крайне низкими и не превысили 5%.
Читайте также: купи себе сыщика. Как гаджеты стали слишком умными
21 декабря Apple ответила на обвинения в занижении скорости работы старых iPhone. Компания признала, что намеренно снижает тактовую частоту процессоров
После этого против компании Apple подали два коллективных иска в США.
Читайте также
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
-
21 декабря, 2017 10 побед украинских спортсменов в 2017 году
-
-
20 декабря, 2017 С шести лет онлайн. Как спасти ребенка от черной стороны Facebook
Читайте также
-
-
21 декабря, 2017 10 побед украинских спортсменов в 2017 году
-