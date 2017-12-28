Apple стремительно потерял позиции на рынке смартфонов: доля компании упала на четверть

28 декабря, 2017, 11:27

Доля компании Apple на рынке смартфонов значительно уменьшилась и в третьем квартале 2017 года составляла 60%

Об этом говорится в отчете Counterpoint Research, сообщает издание Times now.

Даже несмотря на то, что Apple остается лидером на рынке по сравнению с другими смартфонами, доля компании в третьем квартале составила всего 59,8%, в то время как в прошлом году этот показатель за аналогичный период составил 85,9%.

В отчете это связывают с тем, что летом и в начале осени люди более активно покупали телефоны компании старых моделей.

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Между тем южнокорейская компания Samsung, наоборот, имела успех в третьем квартале этого года, в частности благодаря новому смартфону Galaxy Note 8. Ее доля на рынке составляла 25,9%.

Показатели других компаний, в частности Huawei, Oppo и Vivo, были крайне низкими и не превысили 5%.

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21 декабря Apple ответила на обвинения в занижении скорости работы старых iPhone. Компания признала, что намеренно снижает тактовую частоту процессоров

После этого против компании Apple подали два коллективных иска в США.