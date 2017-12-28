 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Apple обязала своего гендиректора летать только частными рейсами

Apple обязала генерального директора компании Тима Кука летать только на частных самолетах

Об этом говорится в решении совета директоров компании.

В качестве дополнительной меры безопасности совет директоров также постановил, что он должен использовать частный самолет не только для командировок, но и для личных путешествий.

"Меры были приняты в 2017 году в интересах безопасности, они основаны на нашей специализации и высокой важности роли Кука на посту главы компании", - говорится в документе.

Компания Apple будет компенсировать стоимость поездок, однако Кук должен будет платить с них налоги. Apple также раскрыла сумму вознаграждений, которую руководство и топ-менеджеры компании получили за год.

За этот период Кук получил около $102 миллионов. В эту сумму входит зарплата в $3,6 миллиона, бонусы на $9,33 миллиона и пакет акций компании на $89,2 миллиона.

Читайте также: 6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату

Напомним, 21 декабря Apple ответила на обвинения в занижении скорости работы старых iPhone. Компания признала, что намеренно снижает тактовую частоту процессоров
После этого против компании Apple подали два коллективных иска в США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

28 декабря, 2017 четверг

27 декабря, 2017 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать