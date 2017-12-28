Apple обязала своего гендиректора летать только частными рейсами

28 декабря, 2017, 13:41

Apple обязала генерального директора компании Тима Кука летать только на частных самолетах

Об этом говорится в решении совета директоров компании.

В качестве дополнительной меры безопасности совет директоров также постановил, что он должен использовать частный самолет не только для командировок, но и для личных путешествий.

"Меры были приняты в 2017 году в интересах безопасности, они основаны на нашей специализации и высокой важности роли Кука на посту главы компании", - говорится в документе.

Компания Apple будет компенсировать стоимость поездок, однако Кук должен будет платить с них налоги. Apple также раскрыла сумму вознаграждений, которую руководство и топ-менеджеры компании получили за год.

За этот период Кук получил около $102 миллионов. В эту сумму входит зарплата в $3,6 миллиона, бонусы на $9,33 миллиона и пакет акций компании на $89,2 миллиона.

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Напомним, 21 декабря Apple ответила на обвинения в занижении скорости работы старых iPhone. Компания признала, что намеренно снижает тактовую частоту процессоров

После этого против компании Apple подали два коллективных иска в США.