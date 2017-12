Американский журнал извинился за совет Клинтон заниматься вязанием

28 декабря, 2017, 23:12

Американскому журналу Vanity Fair пришлось извиняться за шутливое видео, в котором авторы предлагали экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон заниматься в будущем году вязанием, а не политикой

Многим пользователям подобный совет показалась сексистским, сообщает ВВС.

Журналисты и редакторы Vanity Fair предложили Клинтон всего шесть советов, чем бы политик могла заняться в 2018 году.

Среди советов журналистов: сесть за написание второй части книги "Что случилось" и назвать ее "Что, черт возьми, произошло"; начать преподавать практику дыхания ноздрями; чаще гулять и фотографироваться в лесу.

Но больше всего многих интернет-пользователей возмутил совет в следующем году заняться волонтерской работой, вязанием, актерской импровизацией, всем тем, что может отвлечь Хиллари от политики.

В ответ на волну поднявшейся критики авторы Vanity Fair признали ошибку, сказав: "Мы попытались пошутить, но получилось неуклюже".

В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter не забыл раскритиковать журналистов за то, что те принесли извинения Клинтон: "Vanity Fair, которые и так вот-вот загнутся, из кожи вон лезут, чтобы извиниться перед лживой Х за малейшую обиду".

Vanity Fair, which looks like it is on its last legs, is bending over backwards in apologizing for the minor hit they took at Crooked H. Anna Wintour, who was all set to be Amb to Court of St James’s & a big fundraiser for CH, is beside herself in grief & begging for forgiveness!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 грудня 2017 р.