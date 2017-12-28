Airbus может снять с производства крупнейший в мире авиалайнер, - СМИ

28 декабря, 2017, 20:35

Airbus разрабатывает план действий для свертывания производства крупнейшего в мире серийного авиалайнера A380 на случай, если не получит ключевой заказ от дубайской авиакомпании Emirates

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Если соглашение с Emirates не будет заключено, Airbus начнет процедуру прекращения производства A380", - сказал источник. Один из поставщиков сообщил, что такое решение будет логичным из-за слабого спроса на лайнер. Airbus и Emirates отказались от комментариев.

Airbus также отказался сообщить, сколько людей заняты в проекте. Свертывание производства, как ожидается, будет постепенным, позволив Airbus выполнить уже полученные заказы, преимущественно от Emirates. В авиапроизводителя достаточно заказов, чтобы продолжить выпуск A380 до начала следующего десятилетия при нынешних темпах производства.

На разработку А380, введенного в эксплуатацию десять лет назад, было потрачено 11 млрд евро. Лайнер вместимостью около 500 пассажиров должен был составить конкуренцию Boeing 747. Однако спрос на A380 в последнее время снизился, поскольку авиаперевозчики предпочитают более компактным двухмоторный самолет, которые легче заполняются и более дешевые в обслуживании.

Переговоры между Airbus и Emirates о новом заказе на 36 лайнеров A380 стоимостью $ 16 млрд были остановлены на Международном авиасалоне в Дубае в ноябре. Считается, что с тех пор они восстановились. Хотя интерес к A380 высказывают и другие компании, например, British Airways,

Airbus не хочет продолжать производство, не будучи уверенной в большом заказе от Emirates. Emirates, в свою очередь, хочет гарантий, что Airbus продолжит производство в течение десяти лет, чтобы защитить свои инвестиции. Если Airbus прекратит производство A380, рост Emirates в будущем будет зависеть от недавних заказов на лайнеры Boeing.