99 процентов российских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь WADA
Об этом Робертсон написал в колонке в The New York Times.
"В ходе расследования мы выяснили, что 99 процентов российских спортсменов сидят на допинге. Мы поняли, что как только российский спортсмен попадает в сборную страны, у него просто нет выбора - или допинг, или конец карьеры", - написал бывший следователь WADA.
Читайте также: Белый флаг над Москвой. Почему выступления под олимпийскими знаменами - это старая российская традиция
Поэтому, по словам Робертсона, решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое позволяет россиянам выступать под нейтральным флагом, это насмешка. По его мнению, дисквалифицировать с Олимпиады-2018 нужно было всех российских спортсменов.
Читайте также: Впервые в истории страну не пустили на Олимпиаду из-за допинга. Как Россия до этого дошла
5 декабря МОК объявил об отстранении сборной России от Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.
К Играм будут допущены только не замеченные в допинговых скандалах спортсмены из России под олимпийским флагом.
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
-
21 декабря, 2017 10 побед украинских спортсменов в 2017 году
Читайте также
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-