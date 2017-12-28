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99 процентов российских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь WADA


фото: herb.co
Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства Джек Робертсон утверждает, что почти все российские спортсмены употребляют допинг

Об этом Робертсон написал в колонке в The New York Times.

"В ходе расследования мы выяснили, что 99 процентов российских спортсменов сидят на допинге. Мы поняли, что как только российский спортсмен попадает в сборную страны, у него просто нет выбора - или допинг, или конец карьеры", - написал бывший следователь WADA.

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Поэтому, по словам Робертсона, решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое позволяет россиянам выступать под нейтральным флагом, это насмешка. По его мнению, дисквалифицировать с Олимпиады-2018 нужно было всех российских спортсменов.

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5 декабря МОК объявил об отстранении сборной России от Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.
К Играм будут допущены только не замеченные в допинговых скандалах спортсмены из России под олимпийским флагом.

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