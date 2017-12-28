40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму

28 декабря, 2017, 21:37

В оккупированном Севастополе более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывают задачи, связанные с подготовкой к дальнему походу, применением вооружения и технических средств

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.

Экипажи российского флота проходят учения по борьбе за живучесть корабля во время стоянки у пирса, отрабатывают приемы протидиверсионной деятельности и противовоздушной обороны.

Как отметили в российских ВМС, основными задачами в 2018 году для Черноморского флота является обеспечение приема новых кораблей, а также выполнение задач в составе соединения в Средиземном море.