40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму
28 декабря, 2017, 21:37
В оккупированном Севастополе более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывают задачи, связанные с подготовкой к дальнему походу, применением вооружения и технических средств
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.
Экипажи российского флота проходят учения по борьбе за живучесть корабля во время стоянки у пирса, отрабатывают приемы протидиверсионной деятельности и противовоздушной обороны.
Как отметили в российских ВМС, основными задачами в 2018 году для Черноморского флота является обеспечение приема новых кораблей, а также выполнение задач в составе соединения в Средиземном море.
- Напомним, что Североатлантический альянс обеспокоен ростом активности российских субмарин в Средиземном море и Атлантическом океане.
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