Звезда "Бесславных ублюдков" может сняться в украинском фильме, ориентированном на прокат в США
Об этом сообщает УНИАН.
Это экшн-комедия про американца, который приезжает в Украину и сталкивается с чужой для него культурой.
Съемки фильма ведутся студией KOOKSA FILM в Днепре, без продюсирования и спонсоров. Основной язык – английский.
Продюсер "Майора Кримпая" Юлианна Пахний рассказала, что фильм снимается на деньги инвестора – владельца студии, а также на собственные средства.
Также она сообщила, что в фильме примет участие голливудская звезда – сейчас ведутся переговоры с Майклом Фассбендером и Джейсоном Биггсом, известным по главной роли в серии фильмов "Американский пирог".
Прокатный рейтинг фильма – R (18+), и по словам создателей это будет "взрослая история", не лишенная крепкого словца и легкой эротики, необходимых для продвижения сюжета, а не провокации. Выход фильма анонсирован на 2018 год.
Сюжет строится вокруг иллюстратора по имени Дэвид – автора скандального комикса, персонаж которого, Майор Кримпай, становится интернет-мемом. Преследуемый обществом и гражданскими активистами Дэвид решает начать жизнь с чистого листа и переезжает в Украину – страну, о которой он ничего не знает, но которую считает опасной и дикой.
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