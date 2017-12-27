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Японские ученые научились выявлять рак с помощью анализа мочи

Группа исследователей под руководством Такао Ясуи разработала устройство для неинвазивной диагностики рака мочевого пузыря и простаты по составу маркеров в екзосомах в моче

Об этом пишет Naked Science.

Экзосом в моче очень мало, их объем составляет менее сотой процента от общего объема жидкости, зато для сбора материала не требуется присутствие медицинского работника, что облегчает диагностику. Поэтому для того, чтобы искать в моче экзосомные онкомаркеры, сначала нужно научиться выделять экзосомы.

Группа Ясуи использовала для фильтрации экзосомную проволоку из оксида цинка с сечением в несколько нанометров; организованную на подобие сетки, фрагменты этого провода показали способность улавливать до 99% внеклеточных везикул и пропускать другие компоненты мочи. Для анализа с помощью устройства достаточно всего 1 миллилитра биоматериала.

МикроРНК здоровых пациентов, выделенные из экзосом, собранные с помощью нанопроволоки, сравнили с полученной таким же образом микроРНК из мочи пациентов с уже диагностированным раком мочевого пузыря и простаты. Отсеянных экзосом оказалось достаточно для анализа — даже больше, чем дает обычная методика разделения с помощью центрифуги.

Предварительный анализ показал, что выделенных из екзосом микроРНК достаточно для уверенной постановки диагноза, но авторы исследования подчеркивают, что их главный результат — эффективное улавливания экзосом, а для использования прибора для диагностики нужно разработать методику и провести новые исследования.

Неинвазивные методы диагностики — одно из ключевых направлений современных медицинских исследований. Для многих заболеваний время постановки диагноза напрямую влияет на прогноз; чем раньше ставится диагноз, тем больше вероятность выздоровления.

Диагностика рака по анализу мочи проще других методов диагностики, которые требуют забора биоматериала с помощью болезненных пункций или снимков внутренних органов, требующих дорогостоящих приборов.

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