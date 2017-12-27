Врачам дадут полгода на подготовку к медреформы, - МЗ

Об этом сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает Укринформ.

"Новая система финансирования начинается со второго полугодия 2018 года. Все медицинские учреждения будут иметь полгода на спокойную подготовку. В первом полугодии медицинские заведении буть получать финансирование за привычным механизмом медицинской субвенцїї. Никто не останется без денег", - сказал Ковтонюк.

Также Ковтонюк сообщил, что с января 2018 года должен начаться подготовительный этап реформы: реорганизация учреждений первичной медицинской помощи из бюджетных учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия.

Только за этого условия заведения смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за оказанные услуги с государственного бюджета.

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Автономизации медучреждений "первички" предусматривает возможность заключать договоры, иметь счет в банке, получать от государства оплату за медицинскую услугу, право самостоятельно планировать штатное расписание и бюджет.

С апреля начинается национальная кампания "Выбери своего врача", во время которой пациенты должны выбрать своего семейного врача и заключить с ним декларацию о предоставлении медицинских услуг. К этому времени подписания деклараций о выбор врача происходит в пилотном режиме.

В июне планируется запуск Национальной службы здоровья, которая будет осуществлять оплату за медицинские услуги врачам. Финансирования заведений первичной медицинской помощи по новой модели начнется с июля.

Заместитель министра проинформировал, что переход учреждений первичной медпомощи на новую модель финансирования может происходить в три этапа: в июле, октябре и декабре 2018 года, когда происходит пересмотр бюджета.

Медицинские учреждения смогут присоединяться к реформе только одновременно целым районом, городом или объединенной территориальной громадой.

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Это обусловлено тем, что субвенция перечисляется в местный бюджет, и, соответственно, может быть заменена полностью для этого бюджета, а не отдельного учреждения. Учреждения вторичной и третичной помощи будут финансироваться по субвенции до конца 2018 года.