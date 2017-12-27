В Ираке и Сирии остается еще тысяча террористов несмотря на заявления о победе над "ИГ"
Об этом сообщает Reuters.
В Ираке и Сирии до сих пор находится до тысячи боевиков "ИГ", заявляют представители коалиции. Несколько недель назад ожидалось, что боевиков осталось втрое больше.
В последние недели Ирак и Сирия объявили победу над исламским государством. Отмечается, что прошел год с момента, когда в этих двух странах проводились активные боевые действия союзников против самопровозглашенного халифата.
"В связи с вмешательством сил Коалиции и продемонстрированной компетенции наших партнеров в Ираке и Сирии, по оценкам, на территории проведения совместных операций осталось менее тысячи террористов. Большинство из них отлавливают в пустынных территориях Восточной Сирии и Западного Ирака", - говорится в сообщении коалиции.
Читайте также: "Исламское государство" почти уничтожено. Почему это не конец войны с терроризмом
Эта цифра не включает террористов, находящихся на территории, подконтрольной режиму Башара Асада и его сторонников.
За последние три года большинство боевиков были убиты или захвачены, заявила коалиция в среду. Одновременно не известно, некоторые бойцы смогли убежать в другие страны.
- Последний крупные города Ирака и Сирии освободили 26 августа и 9 ноября соответственно.
- 9 декабря премьер-министр Ирака объявил о "конце войны" против террористической группировки "Исламское государство".
- Впоследствии в Ураці и Сирии массово начали казнить главарей "ИГ".
- В декабре американские военные захватили лидера суннитской террористической организации "Исламское государство" ("ИГ") Абу Бакр аль-Багдади и доставили его на военную базу США в Сирии.
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины