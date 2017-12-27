В Ираке и Сирии остается еще тысяча террористов несмотря на заявления о победе над "ИГ"

27 декабря, 2017, 14:37

На территории проведения совместных операций США и их союзников в Ираке и Сирии осталось меньше тысячи боевиков "Исламского государства"

Об этом сообщает Reuters.

В Ираке и Сирии до сих пор находится до тысячи боевиков "ИГ", заявляют представители коалиции. Несколько недель назад ожидалось, что боевиков осталось втрое больше.

В последние недели Ирак и Сирия объявили победу над исламским государством. Отмечается, что прошел год с момента, когда в этих двух странах проводились активные боевые действия союзников против самопровозглашенного халифата.

"В связи с вмешательством сил Коалиции и продемонстрированной компетенции наших партнеров в Ираке и Сирии, по оценкам, на территории проведения совместных операций осталось менее тысячи террористов. Большинство из них отлавливают в пустынных территориях Восточной Сирии и Западного Ирака", - говорится в сообщении коалиции.

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Эта цифра не включает террористов, находящихся на территории, подконтрольной режиму Башара Асада и его сторонников.

За последние три года большинство боевиков были убиты или захвачены, заявила коалиция в среду. Одновременно не известно, некоторые бойцы смогли убежать в другие страны.