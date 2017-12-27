В Украину вернулись уже 16 пленных из "ЛНР". Среди них ультрас, контрактник и блогер
Об этом сообщает "Громадське".
Отмечается, что на подконтрольную украинской власти территорию уже вернулись 3 автобуса с 16 украинцами. Эти люди находились в плену оккупантов Луганской области. Тем временем террористам "ЛНР" вернули 99 человек из списка на обмен.
Среди освобожденных украинцев были, в частности, Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев.
Ультраса луганской "Зари" Овчаренко террористы приговорили к 17 годам тюрьмы, а его друга Ахмерова - к 13 годам колонии строгого режима. Их оккупанты назвали "шпионами".
Блогера Неделяева боевики задержали в ноябре 2016-го, ведь он не скрывал своей проукраинской позиции и иронично писал о жизни в "республике."
22-летний контрактник Валентин Богдан попал в плен к боевикам зимой 2016 года.
- 27 декабря около двух часов дня на Донбассе согласовали список обмена пленными.
- Выяснилось, что 43 человека, которые должны были вернуться на оккупированные территории, этого не сделают.
- Стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.
- Предполагается, что Украина передаст боевикам тех людей, освобождение которых не противоречит законодательству.
- Президент Петр Порошенко сообщил, что каждому из освобожденных украинцев будет предоставлено надлежащую медицинскую помощь.
- Украинские представители и боевики согласовали список обмена пленными, скоро начнется их освобождение.
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