В Украину вернулись уже 16 пленных из "ЛНР". Среди них ультрас, контрактник и блогер

27 декабря, 2017, 15:07

Ряд автобусов с освобожденными из плена украинскими заложниками уже находятся на подконтрольной Украине территории

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что на подконтрольную украинской власти территорию уже вернулись 3 автобуса с 16 украинцами. Эти люди находились в плену оккупантов Луганской области. Тем временем террористам "ЛНР" вернули 99 человек из списка на обмен.

Среди освобожденных украинцев были, в частности, Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев.

Ультраса луганской "Зари" Овчаренко террористы приговорили к 17 годам тюрьмы, а его друга Ахмерова - к 13 годам колонии строгого режима. Их оккупанты назвали "шпионами".

Блогера Неделяева боевики задержали в ноябре 2016-го, ведь он не скрывал своей проукраинской позиции и иронично писал о жизни в "республике."

22-летний контрактник Валентин Богдан попал в плен к боевикам зимой 2016 года.