 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украину вернулись уже 16 пленных из "ЛНР". Среди них ультрас, контрактник и блогер


фото: REUTERS
Ряд автобусов с освобожденными из плена украинскими заложниками уже находятся на подконтрольной Украине территории

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что на подконтрольную украинской власти территорию уже вернулись 3 автобуса с 16 украинцами. Эти люди находились в плену оккупантов Луганской области. Тем временем террористам "ЛНР" вернули 99 человек из списка на обмен.

Среди освобожденных украинцев были, в частности, Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев.

Ультраса луганской "Зари" Овчаренко террористы приговорили к 17 годам тюрьмы, а его друга Ахмерова - к 13 годам колонии строгого режима. Их оккупанты назвали "шпионами".

Блогера Неделяева боевики задержали в ноябре 2016-го, ведь он не скрывал своей проукраинской позиции и иронично писал о жизни в "республике."

22-летний контрактник Валентин Богдан попал в плен к боевикам зимой 2016 года.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2017 среда

больше новостей

27 декабря, 2017 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать