В Украине появится национальный страховщик медицинских услуг
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Национальная служба здоровья создается для изменения финансирования системы здравоохранения. Служба будет подотчетна не МЗ, а Кабинета Министров.
По плану, гражданин Украины сможет обратиться к Национальной службе здоровья, выбирать себе больницу, а служба оплатит лечение и проконтролирует его стоимость и качество. Служба сможет заказать услуги как государственных больниц, так и частных, к которым не имеет никакого отношения.
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По нынешней схеме МЗ заказывает медицинские услуги для населения именно в себя. То есть министерство выделяет деньги лечебному учреждению, которое ему же и подчиняется, поэтому никто не заинтересован в качестве предоставляемых услуг.
"Национальная служба здоровья не будет заказывать сама у себя услуги, и в этом заключается ее базовое отличие от "Укравтодора", - говорится в сообщении МЗ в Facebook.
После того, как президент подпишет законопроект, будет объявлен конкурс на должность председателя Службы. До июля она будет образована и начнет работу.
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