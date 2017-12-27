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В США двое мужчин дружили 60 лет, а потом узнали, что они братья

На Гавайях двое мужчин, которые были лучшими друзьями с детства, вдруг узнали, что они на самом деле являются родными братьями

Об этом сообщает Time.

Алан Робинсон и Уолтер Макфарлейн были друзьями на протяжении 60 лет. Они познакомились в 6 классе и вместе играли в футбол в школе Гонолулу.

Макфарлейн никогда не знал своего отца, а Робинсон был усыновленным ребенком. Независимо друг от друга они искали данные о своем происхождении.

После неудачных поисков в интернете и социальных сетях Макфарлейн обратился к семейной истории и прошел исследования ДНК.

Лучшим совпадением оказался кто-то с такими же Х-хромосомами, кто значился в системе как Robi737. Оказалось, что это псевдоним Робинсона, который также использовал ДНК-исследования, чтобы найти данные о своих родных. Позже они выяснили, что имеют общую мать.

"Это было впечатляюще. Я до сих пор поражен. Не знаю, сколько мне понадобится времени, чтобы пережить это чувство. Это лучший рождественский подарок, который я мог представить", - сказал Робинсон.

В дальнейшем новоиспеченные братья планируют путешествовать и наслаждаться совместным отдыхом.

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