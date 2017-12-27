В СБУ назвали, сколько заложников еще удерживают в ОРДЛО
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам в целом заложниками остаются 103 человека в Донецке и Луганске и десятки в РФ.
"Нельзя не вспомнить тех, кто остается в заложниках политики России, страны-агрессора, которая воюет против нас уже почти 4 года: Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие защитники Украины уже более трех лет незаконно удерживаются на территории ОРДЛО и РФ", – заявил Грицак.
В пресс-службе ведомства сообщили, что глава СБУ издал распоряжение соответствующим подразделениям активизировать работу по поиску 402 без вести пропавших лиц.
Он подчеркнул: "Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших лиц".
- Напомним, в среду, 27 декабря, на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными, - российские боевики отдали 74 украинца.
- В числе 74 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
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