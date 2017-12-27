В Санкт-Петербурге произошел взрыв в камере хранения супермаркета, есть пострадавшие
В результате взрыва есть пострадавшие, их точное количество пока не известно, сообщает ВВС.
По данным "Фонтанки", пострадавших как минимум трое, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Агентство ТАСС сообщает о 10 пострадавших.
В местных управлениях МВД и МЧС подтвердили факт происшествия, отметив, что из здания уже эвакуировали людей. Точное количество пострадавших ведомство также не сообщает.
По данным Следственного комитета России, в здании сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва оценили примерно в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
В связи с этим Следственный комитет уже возбудил дело по статье о покушении на жизнь нескольких людей.
"Фонтанка" утверждает, что взрыв произошел в камере хранения. Официальной информации по этому поводу пока нет. В пресс-службе компании, которой принадлежит магазин, заявили, что на месте происшествия работают спецслужбы.
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