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В России говорят, что не допустят миротворцев ООН на территории Донбасса


фото: REUTERS
Россия не допустит работы миротворцев ООН на территории Донбасса, захваченной боевиками, включая украинско-российскую границу

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту".

"Из предложенной нами резолюции понятно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону введения некой внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит", - заявил Карасин.

Он подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы миротворцы ООН только охраняли наблюдателей ОБСЕ.

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  • Напомним, 5 сентября по итогам встречи американского дипломата Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым - Владимир Путин поддержал идею с размещением миротворцев в зоне российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Однако он настаивает, что миротворческий контингент должен быть размещен только на линии разграничения.
  • Украина выступила против такого сценария. Как заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, миротворцы должны быть размещены на всей оккупированной территории Донбасса, а не только на линии разграничения.
  • 20 сентября президент Петр Порошенко повторно обратился к Совбезу ООН с просьбой о развертывании международного миротворческого контингента в зоне боевых действий на востоке Украины. Впервые Украина просила об этом еще весной 2015 года.
  • Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.
  • Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готов проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.
  • Россия и США обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, с 29 абзацев российская сторона признала приемлемыми лишь три.
  • В Министерстве обороны исключают возможность участия России в будущей миротворческой миссии на Донбассе.
  • Волкер заявил, что присутствие миротворческой миссии ООН на востоке Украины будет актуальной до проведения местных выборов, после которых ответственность за безопасность в регионе перейдет к украинскому правительству.
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