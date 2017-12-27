В России говорят, что не допустят миротворцев ООН на территории Донбасса
27 декабря, 2017, 13:12
Россия не допустит работы миротворцев ООН на территории Донбасса, захваченной боевиками, включая украинско-российскую границу
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту".
"Из предложенной нами резолюции понятно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону введения некой внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит", - заявил Карасин.
Он подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы миротворцы ООН только охраняли наблюдателей ОБСЕ.
Читайте также: 20 тысяч миротворцев для Донбасса. Почему "голубые каски" опасны для Украины
- Напомним, 5 сентября по итогам встречи американского дипломата Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым - Владимир Путин поддержал идею с размещением миротворцев в зоне российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Однако он настаивает, что миротворческий контингент должен быть размещен только на линии разграничения.
- Украина выступила против такого сценария. Как заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, миротворцы должны быть размещены на всей оккупированной территории Донбасса, а не только на линии разграничения.
- 20 сентября президент Петр Порошенко повторно обратился к Совбезу ООН с просьбой о развертывании международного миротворческого контингента в зоне боевых действий на востоке Украины. Впервые Украина просила об этом еще весной 2015 года.
- Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.
- Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готов проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.
- Россия и США обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, с 29 абзацев российская сторона признала приемлемыми лишь три.
- В Министерстве обороны исключают возможность участия России в будущей миротворческой миссии на Донбассе.
- Волкер заявил, что присутствие миротворческой миссии ООН на востоке Украины будет актуальной до проведения местных выборов, после которых ответственность за безопасность в регионе перейдет к украинскому правительству.
Читайте также
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
-
21 декабря, 2017 10 побед украинских спортсменов в 2017 году
-
Читайте также
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
-
21 декабря, 2017 10 побед украинских спортсменов в 2017 году