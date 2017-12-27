В России говорят, что не допустят миротворцев ООН на территории Донбасса

27 декабря, 2017, 13:12

Россия не допустит работы миротворцев ООН на территории Донбасса, захваченной боевиками, включая украинско-российскую границу

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту".

"Из предложенной нами резолюции понятно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону введения некой внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит", - заявил Карасин.

Он подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы миротворцы ООН только охраняли наблюдателей ОБСЕ.

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