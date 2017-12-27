В "ЛНР" заявляют, что уже отправили украинских пленных на место обмена

Обнародовано видео, как пленные выходят из тюрьмы.

В Луганске украинских военнопленных уже отправили на обмен.



Видео: WarGonzo / Telegram pic.twitter.com/2O4bc2lbo4 — Новости Донбасса (@novostidnua) 27 декабря 2017 г.

Обмен состоится по формуле "306 (сепаратистов, – ред.) на 74 (военных и гражданских, включенных в список на обмен Украиной, – ред.)" в 12:00 27 декабря.

Ирина Геращенко со ссылкой на данные СБУ заявляет, что на сегодня в плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 170 граждан Украины. Представители ОРДЛО подтверждающие содержание лишь 97.