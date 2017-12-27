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В "ЛНР" заявляют, что уже отправили украинских пленных на место обмена

Украинских военнопленных, которых удерживали боевики так называемой "ЛНР", вывели из колонии и отправили к месту проведения обмена.
Об этом сообщает канал WarGonzo в Telegram.

Обнародовано видео, как пленные выходят из тюрьмы.

Обмен состоится по формуле "306 (сепаратистов, – ред.) на 74 (военных и гражданских, включенных в список на обмен Украиной, – ред.)" в 12:00 27 декабря.

Ирина Геращенко со ссылкой на данные СБУ заявляет, что на сегодня в плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 170 граждан Украины. Представители ОРДЛО подтверждающие содержание лишь 97.

  • Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.
  • В плену российско-террористических войск продолжает расти количество украинцев, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
  • Порошенко сообщил, что каждому из освобожденных украинцев будет предоставлено надлежащую медицинскую помощь.
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