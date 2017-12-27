В "ЛНР" заявляют, что уже отправили украинских пленных на место обмена
27 декабря, 2017, 11:00
Украинских военнопленных, которых удерживали боевики так называемой "ЛНР", вывели из колонии и отправили к месту проведения обмена.
Об этом сообщает канал WarGonzo в Telegram.
Обнародовано видео, как пленные выходят из тюрьмы.
В Луганске украинских военнопленных уже отправили на обмен.— Новости Донбасса (@novostidnua) 27 декабря 2017 г.
Видео: WarGonzo / Telegram pic.twitter.com/2O4bc2lbo4
Обмен состоится по формуле "306 (сепаратистов, – ред.) на 74 (военных и гражданских, включенных в список на обмен Украиной, – ред.)" в 12:00 27 декабря.
Ирина Геращенко со ссылкой на данные СБУ заявляет, что на сегодня в плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 170 граждан Украины. Представители ОРДЛО подтверждающие содержание лишь 97.
- Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.
- В плену российско-террористических войск продолжает расти количество украинцев, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
- Порошенко сообщил, что каждому из освобожденных украинцев будет предоставлено надлежащую медицинскую помощь.
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