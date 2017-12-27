В программном обеспечении ФБР нашли российский код, - СМИ

27 декабря, 2017, 14:00

Программа распознавания отпечатков пальцев ФБР содержит в себе следы российских программистов

Об этом сообщает The Hill.

Программное обеспечение для анализа отпечатков пальцев, которые использует ФБР и еще 18 тысяч других правоохранительных органов США, может содержать российский код.

Двое бывших сотрудников французской фирмы Safran Group рассказали, что учреждение недавно приобрело код у российской компании по кибербезопасности Papillon Systems.

Российский код затем использовали для программного обеспечения по анализу отпечатков пальцев и продали ФБР. Источники указывают, что Papillon Systems часто сотрудничает с правоохранительными органами России, в том числе ФСБ.

"Они сказали мне:" У нас будут большие проблемы, если ФБР узнает о происхождении алгоритма. Всегда было ощущение, что мы сделали что-то плохое, что есть тайна между нами и мы не должны рассказывать ее никому", - рассказал один из обличителей информации.