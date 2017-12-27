В программном обеспечении ФБР нашли российский код, - СМИ
Об этом сообщает The Hill.
Программное обеспечение для анализа отпечатков пальцев, которые использует ФБР и еще 18 тысяч других правоохранительных органов США, может содержать российский код.
Двое бывших сотрудников французской фирмы Safran Group рассказали, что учреждение недавно приобрело код у российской компании по кибербезопасности Papillon Systems.
Российский код затем использовали для программного обеспечения по анализу отпечатков пальцев и продали ФБР. Источники указывают, что Papillon Systems часто сотрудничает с правоохранительными органами России, в том числе ФСБ.
"Они сказали мне:" У нас будут большие проблемы, если ФБР узнает о происхождении алгоритма. Всегда было ощущение, что мы сделали что-то плохое, что есть тайна между нами и мы не должны рассказывать ее никому", - рассказал один из обличителей информации.
- В октябре российская компания "Лаборатория Касперского" признала, что копировала информацию из Агентства безопасности США.
- Поэтому сенат США запретил госучреждениям пользоваться продукцией "Касперский".
- Предохранительные меры также принял правительство Британии. Он предостерегает все государственные учреждения о том, что программное обеспечение может быть использовано российским правительством.
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