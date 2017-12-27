В Польше будут действовать новые правила для гастарбайтеров. Что изменится для украинцев?
Об этом сообщает "Польское радио".
Как отметила директор уездного управления труда в городе Груец Мазовецкого воеводства Мажанна Скочек, заявления о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонную работу.
Период выполнения работы не может превышать 9 месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за такой документ составит 30 злотых.
Отмечается, что целью внедрения новых правил является, прежде всего, адаптация государственных норм к законодательству ЕС.
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Директор Воеводского управления труда в Варшаве Томаш Серадз рассказал, что раньше не было никакого контроля за порядком получения работы на основании заявления о намерении поручить работу иностранцу, кроме самого факта регистрации. Не было известно, в кого и на каких условиях работал в Польше гражданин другого государства. По его словам, это затрудняло проверку со стороны пограничников и Государственной инспекции труда.
Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в полеводстве, садоводстве, туризме и гастрономии.
- Отметим, с января следующего года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев.
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