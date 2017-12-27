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В 2018 году в Украине начнут строительство завода по изготовлению боеприпасов, - Минобороны

На начало строительства завода уже выделены 1 млрд 400 млн грн, прежде всего, он будет производить боеприпасы старого образца для Вооруженных сил Украины

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил министр обороны Степан Полторак.

"Несколько месяцев назад мы приняли решение выделить 1 млрд 400 млн грн на начало строительства завода по изготовлению боеприпасов, прежде всего дефицитных. Сейчас имеем достаточно вооружения, чтобы ВСУ выполняли поставленные перед ними задачи", - рассказал министр.

По его словам, завод будет пополнять дефицитные запасы старого образца. А по мере закупок нового вооружения – будут изготавливать и боеприпасы и к ним.

"В 2018 году планируем начать строительство этого завода боеприпасов. Но, отмечу, что 1 млрд 400 млн грн - это не все нужные средства. У нас есть понимание поэтапного процесса. Но, в конце концов, этот завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ", - говорит Полторак.

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