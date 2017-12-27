В МИД России уже объясняют гражданам, как действовать на границе с Украиной

27 декабря, 2017, 10:09

В МИД России предупредили своих граждан об изменении правил пересечения границы с Украиной

Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Россиян предупреждают, что при въезде в Украину они должны предоставить украинским пограничникам свои персональные данные, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания и передвижения по территории Украины.

"Граждане России, которые намерены осуществить в ближайшее время поездки в Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникнуть проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований", - говорится в заявлении МИД России.