В МИД России уже объясняют гражданам, как действовать на границе с Украиной
27 декабря, 2017, 10:09
В МИД России предупредили своих граждан об изменении правил пересечения границы с Украиной
Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
Россиян предупреждают, что при въезде в Украину они должны предоставить украинским пограничникам свои персональные данные, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания и передвижения по территории Украины.
"Граждане России, которые намерены осуществить в ближайшее время поездки в Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникнуть проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований", - говорится в заявлении МИД России.
- Ранее сообщалось, что на украинско-российской границе системой биометрического контроля оборудовали 157 пунктов пропуска.
- Украинские мобильные пункты биометрического контроля на админгранице с аннексированным Крымом начнут полноценно работать с 1 января. Слободян заявил, что проверка биометрических данных не коснется граждан Украины, проживающих в Крыму.
- С 27 декабря в Украине в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с Россией.
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