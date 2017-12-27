В МИД прокомментировали предложение Германии относительно новой модели сотрудничества между Украиной в ЕС

27 декабря, 2017, 07:28

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает преждевременным заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о том, что ЕС мог бы выстраивать отношения с Украиной и Турцией по новой модели, которая может сформироваться по итогам переговоров выхода Британии из блока

Об этом она заявила в эфире "5 канала".

"Эта модель еще не сформирована. Это фактически спекуляция до того, какую модель они могут сформировать по итогам всех переговоров и выхода Британии из состава Европейского Союза", - отметила она.

Она считает, что глава МИД Германии выразил свою личную позицию относительно отношения Евросоюза и Украины.

"Но есть ли это общее мнение Европейского Союза, есть ли вообще понимание в Европейском Союзе как будут проходить, например, торговые отношения с Британией после ее выхода из состава Европейского Союза? Еще нет. Поэтому это можно сейчас сказать, что это так, мысли вслух", - сказала она.