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В МИД назвали Минские переговоры наиболее успешным форматом

Все заинтересованные страны поддерживают Минский формат переговоров по урегулированию ситуации на востоке, ведь другого формата не существует

Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"Нет другого формата, поэтому все поддерживают Минский формат", - отметила она.

Вместе с тем, дипломат прокомментировала идею ведения переговоров в другом формате ради восстановления территориальной целостности Украины.

Зеркаль напомнила, что в этом году более интенсивно работал формат при участии специального представителя Государственного департамента США в делах Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

Она подчеркивает, что Украина пытается использовать все форматы на всех площадках, учитывая изменения в политике игроков на международной арене.

"Вы считаете, что другие форматы будут более успешны, если одна сторона вообще не хочет вести диалог? Мы стараемся использовать все форматы на всех площадках, и только так оно работает. Оно не работает в отрыве от остальных. Оно не работает даже в отрыве остальных вопросов, связанных с внешней политикой и с кризисами, которые происходят в мире, потому что мы не живем в отдельном мире, мы живем в глобальном мире", - рассказала она.

Зеркаль напомнила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, для них самым важным вопросом безопасности является вопрос Украины.

"И Россия является игроком в различных конфликтных зонах. И то, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на последней министерской конференции сказал, что для них самым важным вопросом безопасности является вопрос Украины, я считаю, что это большой шаг вперед", - добавила Зеркаль.

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