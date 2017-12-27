В МИД на работу приняли кота Амбассадора

27 декабря, 2017, 10:42

В Министерстве иностранных дел отныне будет жить кот по имени Амбассадор

Об этом в Twitter сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

"Только назначение нового посла и он уже на посту. Знакомьтесь - Амбассадор. Он будет представлять украинскокошачьи интересы на международной арене, защищать от русощуров и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!", - написал Макеев и добавил фотографию с котом.