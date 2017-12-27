В МИД на работу приняли кота Амбассадора
27 декабря, 2017, 10:42
В Министерстве иностранных дел отныне будет жить кот по имени Амбассадор
Об этом в Twitter сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев.
"Только назначение нового посла и он уже на посту. Знакомьтесь - Амбассадор. Он будет представлять украинскокошачьи интересы на международной арене, защищать от русощуров и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!", - написал Макеев и добавил фотографию с котом.
Только назначение нового Посла и он уже на посту в @MFA_Ukraine. Знакомьтесь - Амбассадор. Он будет #Представлять українськокотячі интересы на международной арене, #Защищать от русощурів и #Способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мєз-дно! #КотікавВамВлєнту pic.twitter.com/ghyBUigqXO— Oleksii Makeiev (@Makeiev) December 26, 2017
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