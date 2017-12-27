В Китае мессенджер сделают официальной ID-системой

27 декабря, 2017, 15:15

В Китае сервис WeChat сделают официальной идентификационной системой

Об этом сообщает South China Morning Post.

Пилотный проект уже запущен в Гуанчжоу, а с января 2018 года проект заработает по всей стране. Как ожидается, учетная запись WeChat должна стать виртуальным удостоверением личности на замену традиционным.

Виртуальные ID-карты сервиса позволят их владельцам пользоваться государственными услугами и службами доставки, регистрироваться в гостиницах, покупать билеты и совершать другие действия и покупки, при которых необходимо подтверждать личность.

При этом китайцы смогут получить различные версии ID-карты: "облегченную", которая подходит, например, для регистрации в интернет-кафе, и "продвинутую" версию, которая позволит зарегистрировать бизнес.

Сама платформа WeChat начала работу в 2011 году. Сейчас на ее основе работает сервис онлайн-платежей и мессенджер. Ежемесячная аудитория составляет чуть менее 1 млрд пользователей.

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