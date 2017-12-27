В Киеве в собственной квартире сгорел мужчина: следователи подозревают умышленное убийство

27 декабря, 2017, 11:11

В Святошинском районе столицы произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома, в результате которого погиб мужчина

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

На место событий сразу же прибыли пожарные. Когда огнеборцы потушили пламя, то обнаружили в здании тело погибшего мужчины.

Как рассказали местные жители, в этом доме часто происходили гулянки, во время которых распивали алкогольные напитки. Соседи говорят, что накануне видели хозяина жилья избитым.

Что стало причиной пожара и смерти мужчины пока не известно. Впрочем, одна из версий - умышленный поджог для того, чтобы скрыть убийство.