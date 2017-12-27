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В капитал "Ощадбанка" дополнительно "влили" 5,7 млрд грн

Кабинет министров докапитализировало государственный "Ощадбанк" на 5,7 миллиардов гривен

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства, сообщает "РБК-Украина".

Для докапитализации провели дополнительный выпуск 4 957 акций существующей номинальной стоимости с сохранением в собственности государства 100% акций.

Такое решение приняли из-за того, что произошла уценка финансовых активов банка, а также ухудшение финансового состояния заемщиков и обесценивания залогового имущества.

Как указано в пояснительной записке, переоценка валютной позиции при формировании резервов в перспективе двух лет даст негативный эффект на капитал банка на 1,05 млрд гривен, а эффект на капитал от увеличения кредитных рисков составит 4,7 млрд гривен. Из-за этого, для достижения 10% уровня адекватности регулятивного капитала, банк докапитализируют.

  • Отметим, за первые два этапа дополнительной капитализации в "ПриватБанк" из бюджета поступило почти 40 млрд гривен.
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