В ГПУ назвали окончательные данные обмена пленных на Донбассе
Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"Окончательные цифры обмена при 74/306 — 73/233. Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию. Сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО уже во время непосредственного обмена", - сообщила Стрижевская.
Заместитель генпрокурора также поблагодарила всем прокурорам за работу по освобождению украинских заложников. По ее словам, украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в РФ.
"Что важно: мы не обменивали граждан РФ, граждан других государств, придерживались международных норм и действовали в соответствии с договоренностями в рамках Минских соглашений", - отметила Стрижевская.
- Напомним, в среду, 27 декабря, на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными, - российские боевики отдали 73 украинца.
- В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
- Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
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