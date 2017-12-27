В ГПУ назвали окончательные данные обмена пленных на Донбассе

27 декабря, 2017, 20:56

По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, что были в списках боевиков

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Окончательные цифры обмена при 74/306 — 73/233. Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию. Сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО уже во время непосредственного обмена", - сообщила Стрижевская.

Заместитель генпрокурора также поблагодарила всем прокурорам за работу по освобождению украинских заложников. По ее словам, украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в РФ.

"Что важно: мы не обменивали граждан РФ, граждан других государств, придерживались международных норм и действовали в соответствии с договоренностями в рамках Минских соглашений", - отметила Стрижевская.