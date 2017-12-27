В Днипре местный житель нашел на свалке гранатомет
27 декабря, 2017, 22:33
В Днипре на улице Богатырской местный житель обнаружил на свалке ручной гранатомет "РПГ-22"
Об этом передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
На место обнаружения оружия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Отмечается, что боеприпас обследовали, вывезли на полигон и обезвредили. Сейчас оперативники выясняют обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей.
Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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