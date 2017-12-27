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В АТО за день было всего два обстрела - оба на Донетчине

В среду, 27 декабря, по состоянию на 18:00 в зоне АТО на Донбассе зафиксированы только два нарушения боевиками режима тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Оба нарушения перемирия произошли на донецком направлении.

В Приазовье боевики провоцировали украинских военных вблизи Водяного, обстреляв оборонительные укрепления из крупнокалиберных пулеметов из оккупированной Саханки.

Позже в данном районе террористы осуществили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие ответного огня не открывали. На других участках обороны нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

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