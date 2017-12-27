Умеров и Чийгоз подали иски против администрации Путина
Об этом в Twitter написал адвокат Николай Полозов.
"Подал два административные иска в администрацию президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании", - написал он.
Он отметил, что засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции России.
Пос два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании.— Николай Полозов (@nikolai_polozov) December 27, 2017
Засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ. pic.twitter.com/sBY8Xj2nvN
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- Напомним, 25 октября Чийгоза и Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, выдали Турции.
- Российский журналист Антон Наумлюк сообщил на своей странице в Facebook, что Умеров и Чийгоз помилованы секретными указами президента России.
- Адвокат Николай Полозов заявил, что Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз не просили у Владимира Путина помилования.
- Ильми Умеров заявил, что попытается вернуться в оккупированный Крым.
- Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза наградили орденами "За заслуги" 2-го и 3-го степеней.
- Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Турция обменяла Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на россиян Александра Смирнова и Юрия Анисимова, арестованных по подозрению в шпионаже и убийстве.
- Умеров и Чийгоз требуют рассекретить указы об их помиловании и объяснить, почему их насильно вывезли из Крыма.
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