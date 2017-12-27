Умеров и Чийгоз подали иски против администрации Путина

27 декабря, 2017, 09:12

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров подали два административные иски в администрацию президента России Владимира Путина

Об этом в Twitter написал адвокат Николай Полозов.



"Подал два административные иска в администрацию президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании", - написал он.

Он отметил, что засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции России.

Пос два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании.

Засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ. pic.twitter.com/sBY8Xj2nvN — Николай Полозов (@nikolai_polozov) December 27, 2017

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