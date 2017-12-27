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Украинский хор неожиданно заколядовал в торговом центре в Канаде

Украинский мужской хор Эдмонтона спел колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" в одном из канадских торговых центров

 

Видео опубликовали на своем YouTube-канале.

С колядки хор сделал флешмоб. Начали исполнять песню только двое мужчин. Впоследствии к ним начали присоединяться и другие, и уже до окончания распевая колядки собрались все участники хора.

Посетители торгового центра фотографировали исполнителей украинской колядки и снимали их выступление на видео.

Украинский мужской хор Эдмонтона пропагандирует и распространяет за рубежом традиции украинского хорового пения.

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