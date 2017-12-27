Украинский хор неожиданно заколядовал в торговом центре в Канаде
27 декабря, 2017, 13:20
Украинский мужской хор Эдмонтона спел колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" в одном из канадских торговых центров
Видео опубликовали на своем YouTube-канале.
С колядки хор сделал флешмоб. Начали исполнять песню только двое мужчин. Впоследствии к ним начали присоединяться и другие, и уже до окончания распевая колядки собрались все участники хора.
Посетители торгового центра фотографировали исполнителей украинской колядки и снимали их выступление на видео.
Украинский мужской хор Эдмонтона пропагандирует и распространяет за рубежом традиции украинского хорового пения.
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