Украинский хор неожиданно заколядовал в торговом центре в Канаде

27 декабря, 2017, 13:20

Украинский мужской хор Эдмонтона спел колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" в одном из канадских торговых центров

Видео опубликовали на своем YouTube-канале.

С колядки хор сделал флешмоб. Начали исполнять песню только двое мужчин. Впоследствии к ним начали присоединяться и другие, и уже до окончания распевая колядки собрались все участники хора.

Посетители торгового центра фотографировали исполнителей украинской колядки и снимали их выступление на видео.

Украинский мужской хор Эдмонтона пропагандирует и распространяет за рубежом традиции украинского хорового пения.