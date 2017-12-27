Украинцы рассказали социологам, что хотят получить в новом году

27 декабря, 2017, 15:20

В новом году украинцы хотели бы получить здоровье, мир в стране и благополучие в семье

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и Центра Разумкова, передает "Слово и Дело".

Согласно данным опроса, большинство опрошенных украинцев (56,7%) хотели бы получить в новом году в подарок здоровье, 50,7% - мир в стране, 39,3% - понимание близких и мир в семье, 25,8% - деньги, 19,7% - хорошую работу, 16,7% - успехи детей.

В то же время 4,6% респондентов не ждут абсолютно никаких подарков, а 0,7% не смогли ответить.

Большинство опрошенных украинцев хотели бы получить подарки от Деда Мороза (27,5%), 14,3% - от Святого Николая, 2% - от Санта Клауса, 28,6% - ни от кого из вышеперечисленных.

Исследование проводилось с 15 до 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.