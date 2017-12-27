Турция купит у России ракетные комплексы С-400 на $2,5 млрд

27 декабря, 2017, 18:21

Турция покупает у России зенитные ракетные системы ПВО большой и средней дальности С-400 "Триумф"

Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, передает "Коммерсантъ".

"Это первая страна НАТО, которая покупает нашу новейшую систему противовоздушной обороны С-400", - сказал Чемезов.

Россия продаст Турции четыре комплекса общей стоимостью $2,5 млрд.

"Российский и турецкий Минфины уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. 45% общей суммы контракта они выплачивают авансом, 55% - российские кредитные средства. Поставки планируем начать в марте 2020 года", - добавил Чемезов.

С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, сверхзвуковых целей. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели и на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах до нескольких десятков километров.