Трое человек отказались возвращаться из Киева к боевикам, - СМИ

27 декабря, 2017, 14:02

Трое людей, которых украинская сторона должна была передать подконтрольным России "ДНР" и "ЛНР" в рамках освобождения заложников, отказались от обмена и захотели остаться на территории, подконтрольной Украине

Об этом сообщает "Прямой".

По данным СМИ, трое человек уже заявили об отказе.

Когда впервые разговаривали с представителями Красного Креста, то они сначала захотели ехать на ту сторону. Но сейчас, когда процесс обмена начался, то они почему-то отказались и захотели остаться на подконтрольной Киеву части Украины.