Трое человек отказались возвращаться из Киева к боевикам, - СМИ
27 декабря, 2017, 14:02
Трое людей, которых украинская сторона должна была передать подконтрольным России "ДНР" и "ЛНР" в рамках освобождения заложников, отказались от обмена и захотели остаться на территории, подконтрольной Украине
Об этом сообщает "Прямой".
По данным СМИ, трое человек уже заявили об отказе.
Когда впервые разговаривали с представителями Красного Креста, то они сначала захотели ехать на ту сторону. Но сейчас, когда процесс обмена начался, то они почему-то отказались и захотели остаться на подконтрольной Киеву части Украины.
- Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко анонсировал, что обмен пленными состоится 27 декабря.
- Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подтвердила готовность украинской стороны к обмену пленными 27 декабря.
- Количество украинских заложников в "ДНР" и "ЛНР" выросла, в плену находятся уже 170 человек.
- В "ЛНР" заявляют, что уже отправили украинских пленных на место обмена.
- Украинская сторона направила на место встречи колонну из 306 человек.
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