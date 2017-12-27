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Трое человек отказались возвращаться из Киева к боевикам, - СМИ


фото: ntv
Трое людей, которых украинская сторона должна была передать подконтрольным России "ДНР" и "ЛНР" в рамках освобождения заложников, отказались от обмена и захотели остаться на территории, подконтрольной Украине

Об этом сообщает "Прямой".

По данным СМИ, трое человек уже заявили об отказе.

Когда впервые разговаривали с представителями Красного Креста, то они сначала захотели ехать на ту сторону. Но сейчас, когда процесс обмена начался, то они почему-то отказались и захотели остаться на подконтрольной Киеву части Украины.

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