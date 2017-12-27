Travel Professional Group--2017. ТОП-10 важнейших моментов. Новости компаний

27 декабря, 2017, 13:42

Любимый украинский туристический рынок! Твой национальный туристический оператор Travel Professional Group благодарит тебя за доверие, оказанное нам в 2017 году! Мы имеем честь работать вместе с тобой и для тебя! Мы благодарим тебя за все достижения 2017 года, к которым мы пришли вместе.

1. Наши туристы

370 000 счастливых туристов в 2017 году

Каждый новый год - новые достижения и вершины! Следуя своей миссии, TPG с каждым годом совершенствует сервис и качество услуг, которые предоставляет своим клиентам, чтобы украинские туристы имели возможность путешествовать комфортно и получали максимум приятных впечатлений и эмоций!

В 2017 году компании Travel Professional Group организацию своего отдыха доверили более 370 000 туристов, которые побывали в более чем 170 странах, по турам которые представляет TPG. На конец 2017 года туроператор отправил на отдых более 1,65 млн туристов!

Мы рады, что наше стремление предоставлять высокий сервис за справедливую цену находит отклик у туристов, и мы благодарны им за доверие! А нашим партнерам - за надежное сотрудничество!

2. Наши туристические компании

Известно, что национальный туристический оператор предоставляет самый большой ассортимент туристического продукта на рынке Украины. В 2016 году мы предлагали более 150 стран и курортов для отдыха туристов. В 2017 их количество увеличилось до 211, в том числе:

50 чартерных программ;

103 блочных программы;

14 эксклюзивных программ;

3 далеко-магистральные программы.

В 2017м нами выполнено более 1400 авиарейсов в 27 стран и курортов мира.

Также радуют туристов более 100 000 уникальных туристических программ от национального туроператора, 3000 из которых составляют библиотеку наших тематических туров, которая пополнилась в 2017 году 955 новыми турами. Мы предлагаем туры по следующим рубрикам: туры выходного дня, свадебные, пляжные, авторские туры, детский и студенческий отдых, VIP-туры и др.

Доверие наших агентов и туристов позволила нам получить лидирующие позиции по направлениям: Индия, ОАЭ, Турция, Греция, Кипр, Адриатика, Израиль, Финляндия, Болгария, Словакия, Чехия, Доминикана, Занзибар, Таиланд, Австрия и многих других, а также лидировать по направлениям Шри Ланка, Анталия, Египет, Аликанте.

3. Наши новинки

EGYPT LUXURY North - открытие чартерной программы в Мерса Матрух.

В апреле 2017 национальный туроператор TPG открыл для украинского рынка абсолютно новое направление - Северный Египет!

Для изучения региона, с Украины была отправлена делегация из ста туристических компаний, которые в течение пяти дней знакомились со столицей египетской Ривьеры и наслаждались отдыхом на средиземноморском побережье, чтобы после, с упоением, рассказывать своим клиентам о сендсерфинге, пустыне Сахара и оазисе Сива, о роскошных песчаных пляжах и современном развитой туристической инфраструктуре.

По итогам встречи Workshop Egypt Luxury North все участники сошлись на мнении, что в Северном Египте Море - как на Мальдивах, Климат - как в Занзибаре, а доступность отдыха - Египетская.

TPG открыл для украинских туристов новые стороны Египта и новые возможности замечательного отдыха! Программа чартерных рейсов в Мерса Матрух уже запланированна туроператором на сезон 2018 года.

Кроме Мерса Матрух TPG вывела на рынок в 2017 году еще 3 направления: Аликанте, Гоа (прямой перелет), Измир.

Сотрудничество с Qatar Airways и Turkish Airline.

В 2017 году TPG открыла еще одну новую страницу - предложила рынку уникальные продукты, благодаря сотрудничеству с одними из лучших авиакомпаний мира - Qatar Airways и Turkish Airlines.

Компания имеет гарантированный блок на крыльях Qatar Airways, что позволило расширить и улучшить предложения по существующим направлениям, а также добавить в портфель новые продукты: Шри Ланка, Индия, Таиланд, Сейшелы, Мальдивы и др.

Занзибар на крыльях Turkish Airlines от TPG - качественный круглогодичный продукт, который открывает для украинских туристов новые возможности первоклассного перелета и экзотического отдыха!

4. Наши туристические фестивали

UAE TRAVEL WEEK

Проект UAE Travel Week - уже стал замечательной традицией и визитной карточкой туроператора TPG.

В течение 2017 года компанией было проведено две равнозначно грандиозных события - UAE Travel Week в зимнем и осеннем сезоне, в рамках которых представители одних из лучших отелей ОАЭ презентовали новые программы отдыха в стране будущего.

Мероприятия проходили во всех крупных городах Украины и собрали в зале лучшие туристические агентства Украины.

Развивайтесь вместе с нами и предлагайте рынке лучшие решения!

TRAVEL PROFESSIONAL WEEKEND CYPRUS

Традиционный Уикенд, который из года в год собирает на лучших курортах Кипра более чем 100 представителей туристических агентств. За время своего существования мероприятие получило наивысшую оценку агентов и только положительные отзывы участников и партнеров. В рамках мероприятия гости изучают культуру и традиции этого невероятного и романтичного острова, в живом общении с партнерами и отельерами находят общие интересы, и, конечно же, получают свои награды за профессионализм в области продаж направлений.

Кипр от TPG уже в течение долгого времени - это качественный и достойный туристический продукт!

TURKEY TRAVEL WEEK ROADSHOW

TPG сотрудничает с лучшими отелями и курортами Турции и предлагает своим клиентам самые привлекательные, интересные и комфортные туры в эту страну. Чтобы держать руку на пульсе, компания ежегодно проводит ряд мероприятий, на которых агентам презентуют новые программы и проходит знакомство с новыми партнерами. В мероприятиях обязательно принимают участие представители ТОП отелей Турции!

2017-й год не стал исключением и в мае компания провела грандиозный проект TURKEY TRAVEL WEEK ROADSHOW - партнерские встречи в городах Украины с представителями туристических агентств.

Приятный и комфортный отдых в Турции возможен с TPG! Присоединяйтесь!

FRANCE & MONACO TRAVEL FORUM-2017

Преимуществом ассортимента туров от TPG является широкий спектр тематических туров.

Каждая страна имеет свою культуру и свою атмосферу, в результате чего и рождаются уникальные предложения для туристов. Франция славится своей утонченностью, элегантностью, своим шармом и является ведущей страной по количеству туристов в год.

Понимая, что много украинцев ежегодно посещают Францию и количество туристов только растет, компания занимается укреплением международных связей и открытием новых возможностей для украинского рынка. Весной 2017 года Travel Professional Group провела France & Monaco Travel Forum-2017 в Днепре и Харькове, посвященные развитию туризма между Украиной и Францией, в которых приняли участие: Агентство по развитию туризма в Париже ATOUT FRANCE, Управление туризма и конгрессов Монако, а также одна из ведущих мировых авиакомпаний "Air France".

CHAMPIONS LEAGUE TOURISM 2017

Champions League Tourism 2017 - футбольный чемпионат среди команд, сформированных туристическими и авиа компаниями.

Командный дух и дружеские отношения стали основой четырех дней июля, на протяжении которых проходил чемпионат, и который объединил лучшие футбольные команды туристической отрасли и их болельщиков. Ведь, футбол - это командный вид спорта, где каждый игрок на поле является частью слаженного коллектива.

В чемпионате приняли участие 8 компаний, которые являются партнерами туроператора.

Помимо ярких и приятных эмоций, команды-лидеры разделили между собой призовой фонд в размере 77 777 тыс. Грн.

Вместе мы команда, которая быстро и эффективно покоряет новые вершины!

5. Наши проекты

MISS TRAVEL UKRAINE 2017

Пять дней в одном из красивейших уголков мира - Дубае, в роскошных апартаментах Rixos Premium Dubai и множеством опций в виде экскурсий, мастер-классов, торжественных ужинов; подарочные сертификаты на продукцию от ведущих украинских брендов моды, beauty-сферы и др; признание высокого профессионализма коллегами, титул первой красавицы среди представительниц украинского турбизнеса и Главный приз 5000 $!

И все это - Miss Travel Ukraine 2017!

Miss Travel Ukraine 2017 - первый и единственный конкурс среди представительниц, которые работают в туризме. Конкурс нашел отклик у более чем 300 девушек, которые приняли участие в проекте.

20 из них стали победительницами, прошли в финал и отправились в ОАЭ по званию Miss Travel Ukraine 2017.

Напомним, что титул Miss Travel Ukraine 2017 забрала Ольга Танащук с All unclisive (Черновцы), второе - Ирина Маслак, АЛМАРІ-ТУР (Киев), третье - Наталья Бобылева, ТурТайм (Днепр).

А вы готовы к Miss Travel Ukraine 2018 ?! Кто знает? Возможно, именно вы станете вторым Miss Travel Ukraine.

TRAVEL PROFESSIONAL AWARDS 2017

Традиционная премия Travel Professional Awards 2017 от TPG в 2017 году собрала 300 лучших агентств Украины, Республики Молдовы и Польши. Для получения своих наград участники отправились к курортам Турции и Египта, где туроператор в знак благодарности за сотрудничество организовал великолепный отдых и интересные программы, в рамках трех туров первого этапа премии. Финал запланирован на апрель 2018 года.

Travel Professional Group прилагает максимальных усилий для развития украинского туристического бизнеса и безусловно очень ценит своих партнеров - туристические агентства и самих агентов!

Профессионализм - достоин самых лучших наград!

С TPG ОТДЫХАЙ - RENAULT SANDERO ПОБЕРИ!

В начале мая компания Travel Professional Group совместно с партнером ООО «Нико Прайм Мегаполис» разыграла среди своих клиентов новенький автомобиль Renault Sandero Stepway!

Участниками акции стали все туристы, которые в период с 01.01.2017 до 30.04.2017 купили тур от TPG, без ограничений по стоимости тура. Победителем стала молодая пара из Харькова, которая и получила в подарок Renault Sandero Stepway! Как оказалось, уже при знакомстве с победителями, автомобиль стал для них свадебным подарком - пара планировала отпраздновать торжество буквально в следующем месяце.

Также за период акции было разыграно 10 путевок на двоих в Болгарии, Египта, Турции и Грузии!

Студенческий конкурс

TPG принимает непосредственное и активное участие в развитии молодых специалистов туристической отрасли! Ежегодно национальный туроператор запускает несколько циклов обучения в Школе туристической мастерства TPG, где каждый желающий начать свою карьеру в туристической индустрии, имеет уникальную возможность узнать все основы и азы профессии от действующих практиков на рынке Украины!

Также в 2017 году TPG успешно продолжил кампанию поддержки студентов - во всех ведущих учебных заведениях, где есть тематические кафедры, был проведен шестой Всеукраинский конкурс научно-исследовательских работ по теме туризма. В конкурсе приняло участие 11 лучших высших учебных заведений Украины из Киева, Харькова, Днепра и Винницы. В итоге было выбрано три победителя, которые получили именные награды и годовую стипендию!

Компания занимает проактивную позицию в становлении украинской молодежи и предпочитает не ждать, а действовать!

6. Наши дети

Чужих детей не бывает. Мы полностью осознаем эту общеизвестную истину. И поэтому TPG берет на себя социальную ответственность и принимает активное участие в судьбе подрастающего поколения. Ведь будущее Украины во многом зависит от молодых людей, и мы считаем своим долгом заботиться об их здоровье и интеллектуальное развитие!

Дети из семей переселенцев

В рамках такой инициативы в 2017 году компания отправила на отдых в Анталию 46 подростков, семьи которых, по воле судьбы, стали переселенцами из зоны АТО. Дети провели неделю в одном из лучших курортов Турции - Кремер и получили огромное количество положительных эмоций, а также помощь психологов.

Охматдет

В 2017 году Неонатологический центр НДСБ «ОХМАТДЕТ» отметил 40 лет существования. Мы рады, что имеем отношение к стабильного функционирования Центра, и продолжаем вот уже на протяжении более 8ми лет делать все возможное, чтобы обеспечить Центр необходимым для лечения маленьких пациентов.

7. Наша география

TPG LOCAL. Открытие региональных аэропортов Херсона и Черновцов для чартерных вылетов в Турцию.

В мае 2017 года оператор открыл чартерные программы из региональных аэропортов на курорты Турции. Линейка уже традиционных региональных программ TPG - Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Кривой Рог, Ровно, пополнилась вылетами из Херсона, Винницы, Черновцов, Запорожья.

Travel Professional Group уже три года подряд работает над тем, чтобы украинцам были доступны возможности отдыха за границей, где бы они не проживали. В связи с этим, ежегодно туроператор расширяет географию вылетов и добавляет все больше новых чартерных программ. В 2018 году мы собираемся продолжить эту традицию!

Региональные офисы оператора

TPG продолжает последовательно развивать сеть региональных представительств, пытаясь стать еще ближе к наших агентов и туристов. В этом году мы открыли представительства в Ивано-Франковске, Черновцах, Херсоне, Виннице, Полтаве, увеличив количество регионов присутствия до двенадцати. Теперь агенты могут получать информацию по лучшему туристическому продукту непосредственно от наших представителей в своем родном городе.

TPG в мире

Национальный туристический оператор Украины уверенно осваивает все новые и новые страны. Уже более 5 лет офисы оператора активно работают в Казахстане, Греции, Польше, Таиланде и на Кипре. В 2017 году TPG открыл представительства в Турции и Грузии. Сейчас за рубежом в нашей команде более 40 сотрудников разных национальностей.

8. Наш франчайзинг

Семья Travel Professional Agencies пополнилась в 2017 году 25 новыми агентствами.

Теперь брендированные офисы наших агентов привлекают туристов в 40 городах Украины. Мы открылись в Киеве, Львове, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно, Курахово, Кропивницкого, Мариуполе, Одессе, Обухове, Кривом Роге, Черкассах, Черновцах.

Агенты с радостью открывают франчайзинговые офисы TPG Agency, ведь кроме самого низкого вступительного взноса и лучших условий по продаже продукта национального туроператора, агенты также получают неизменно высокий поток потенциальных туристов, уникальную современную CRM-систему, свой сайт прямых продаж Travellist, рекламу 50/50, участвуют в постоянных программах обучения от TPG и рекламных турах и многое-многое другое.

9. Наш коллектив

В 2017 году семья TPG пополнилась 184 новыми профессионалами туризма. Мы с радостью приняли в команду людей, которые сделали нас всех сильнее. Мы убеждены в том, что команда TPG - самый сильный, сплоченный и профессиональный коллектив в области!

В 2017 году повышение зарплаты получили 100% наших сотрудников, 91% прошли успешно аттестацию.

Средняя зарплата по компании выросла на 24% и составила 17355 грн.

В 2017 году 74% сотрудников продвинулись по служебной лестнице вверх, из них 20% на 2 и более ступеней.

А еще в 2017 году у наших сотрудников родилось 8 детей, восемь работников вступили в брак.

Еще команда TPG заняла 2-е место на Champions League Tourism 2017



10. Наши налоги

Мы понимаем, что целью работы любого коммерческого предприятия является получение прибыли. Однако, никак не последней целью является уплата налогов в бюджет нашей Родины.

Национальный туристический оператор в 2017 году оплатил более 198 782 662,84 грн. налогов и других обязательных платежей. Возможно, для кого-то и мелочь, а нам и нашей стране приятно!