Теперь валюту можно будет обменять в "Укрпочте", - НБУ

27 декабря, 2017, 13:35

Национальный банк Украины утвердил новый порядок предоставления генеральных лицензий на осуществление валютных операций небанковским финансовым учреждениям и национальному оператору почтовой связи (ПАО "Укрпочта")

Об этом сообщает сайт НБУ.

Этим документом НБУ смягчил условия выдачи генеральных лицензий на валютные операции. В частности, минимальный размер собственного капитала НФУ для осуществления обмена валют снижен вдвое - до 10 млн грн при условии, что учреждение будет осуществлять деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений. Каждое увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального собственного капитала на 10 млн. грн.

Ранее минимально необходимый размер собственного капитала для осуществления обмена валют составлял 20 млн грн при условии работы не более 100 структурных подразделений.

Кроме того, уменьшен до 1 года срок работы небанковских финучреждений в нацвалюте для получения генеральной лицензии на операции в иностранной валюте. Ранее этот срок составлял 3 года.