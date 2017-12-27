Синоптик рассказала о погоде до конца года
Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, плюсовая температура останется доминирующей во всех областях. Минусовая температура воздуха ночью возможна только на северо-востоке.
27 и 28 декабря в большинстве регионов температура воздуха будет 2-8 градусов тепла, а на юге - 7-13 градусов
"Будет преобладать облачная погода, но существенных осадков не предвидится. Возможны туманы, изморось. Осадки возможны преимущественно в виде дождя, ожидаются 29-30 декабря. Дожди начнутся на западе и постепенно перемещаться в восточном направлении", - рассказала Диденко.
По прогнозу синоптика, погода в Киеве будет оставаться влажной, будут лужи из-за таяния снега. Температура воздуха - 3-6 градусов тепла.
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