 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптик рассказала о погоде до конца года

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой с небольшими колебаниями

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, плюсовая температура останется доминирующей во всех областях. Минусовая температура воздуха ночью возможна только на северо-востоке.

27 и 28 декабря в большинстве регионов температура воздуха будет 2-8 градусов тепла, а на юге - 7-13 градусов

"Будет преобладать облачная погода, но существенных осадков не предвидится. Возможны туманы, изморось. Осадки возможны преимущественно в виде дождя, ожидаются 29-30 декабря. Дожди начнутся на западе и постепенно перемещаться в восточном направлении", - рассказала Диденко.

По прогнозу синоптика, погода в Киеве будет оставаться влажной, будут лужи из-за таяния снега. Температура воздуха - 3-6 градусов тепла.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2017 среда

больше новостей

27 декабря, 2017 среда

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать