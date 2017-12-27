Судьи должны будут пройти полиграф, чтобы войти в Антикоррупционный суд
27 декабря, 2017, 13:09
Для обеспечения безупречной репутации антикоррупционных судей их будут тестировать на полиграфе
Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентин Сердюк, передает "5 канал".
Он пояснил, что для обеспечением безупречной репутации антикоррупционных судей, в систему введут психофизиологическое исследование. Фактически, это полиграф, по определенным критериям определяет, говорит человек правду или лжет.
"Конечно, это новость. И это серьезная вещь, которую судебная система еще не знала", - добавил Сердюк.
- Во вторник, 25 декабря, на сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде".
- Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что законопроект об антикоррупционном суде должен отвечать Венецианской комиссии.
- Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Антикоррупционный суд нужен для забепечення независимости учреждений, в том числе НАБУ и САП.
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