Судей Антикоррупционного суда будут назначать с учетом мнения международных экспертов, - АП

27 декабря, 2017, 19:36

Процесс отбора судей Антикоррупционного суда будут контролировать эксперты международных организаций-партнеров Украины

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил советник главы Администрации президента по вопросам реформ Георгий Вашадзе.

"Предусмотрен специальный отдельный отбор судей. Международные организации, которые помогают Украине, могут предложить своих экспертов. Если есть отрицательное решение по конкретному кандидату, нужны 11 голосов - две трети членов Высшей квалификационной комиссии судей", - сказал Вашадзе.

Чиновник отметил, что влияние международных организаций помешает назначению судей с сомнительной репутацией, как это было с Верховным судом, большинство состава которого Общественный совет добропорядочности считает не заслуживающими доверия.

"За международными экспертами стоят конкретные, в том числе финансовые, международные институты, работающие с Украиной. Будет непросто заявить международным организациям, что их эксперты неправильно оценивают кандидатов. Антикоррупционный суд создают по их требованиям, к этому привязаны много факторов, влияющих, в том числе на экономику Украины и финансовую помощь, которую она получает", - подчеркнул советник главы АП.

Вашадзе также добавил, что президентский законопроект об антикоррупционном суде базируется на рекомендациях Венецианской комиссии, а его главный компонент - независимость антикоррупционного суда, в том числе финансовая.