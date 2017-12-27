Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины по футболу
27 декабря, 2017, 13:52
Финальный матч Кубка Украины по футболу-2018 будет принимать Днепр
Об этом сообщает Федерация футбола Украины.
Матч на "Днепр Арене" запланирован на 9 мая 2018 декабря. Соответствующее решение сегодня было утверждено исполкомом ФФУ.
В полуфинал Кубка Украины вышли "Динамо", "Шахтер", "Мариуполь" и "Днепр 1".
- Жеребьевка этой стадии турнира состоится в марте.
- Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер", который в финале турнира 17 мая победил в Харькове "Динамо".
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