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Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины по футболу


фото: UA-Football
Финальный матч Кубка Украины по футболу-2018 будет принимать Днепр

Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Матч на "Днепр Арене" запланирован на 9 мая 2018 декабря. Соответствующее решение сегодня было утверждено исполкомом ФФУ.

В полуфинал Кубка Украины вышли "Динамо", "Шахтер", "Мариуполь" и "Днепр 1".

  • Жеребьевка этой стадии турнира состоится в марте.
  • Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер", который в финале турнира 17 мая победил в Харькове "Динамо".

 

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