США ввели санкции против ключевых разработчиков ракет в КНДР
27 декабря, 2017, 09:57
Соединенные Штаты объявили о санкциях в отношении двух высокопоставленных чиновников Северной Кореи, причастных к созданию ядерной программы КНДР
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.
К санкционному списку попали Ким Чен Сик, которого считают ключевой фигурой в сфере развития баллистических ракет Северной Кореи, включая переход с жидкого на твердое топливо, и Ри Пьонг Чел, который занимается разработкой межконтинентальных баллистических ракет.
"Санкции направлены на руководителей программ баллистических ракет Северной Кореи в рамках нашей кампании с максимальной давления, направленного на изоляцию КНДР и достижения полностью безъядерного Корейского полуострова", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.
- Напомним, 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции против Северной Кореи в ответ на недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, пытаясь ограничить доступ страны к переработанных нефтепродуктов и сырой нефти, а также блокировать заработки от работников за рубежом.
- По информации The Washington Post, КНДР близка к созданию биологического оружия.
- 28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.
- В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.
- Президент США Дональд Трамп наложил дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.
- США и Южная Корея проводят широкомасштабные совместные воздушные учения несмотря на угрозы со стороны Северной Кореи о начале ядерной войны.
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