США ввели санкции против ключевых разработчиков ракет в КНДР

27 декабря, 2017, 09:57

Соединенные Штаты объявили о санкциях в отношении двух высокопоставленных чиновников Северной Кореи, причастных к созданию ядерной программы КНДР

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

К санкционному списку попали Ким Чен Сик, которого считают ключевой фигурой в сфере развития баллистических ракет Северной Кореи, включая переход с жидкого на твердое топливо, и Ри Пьонг Чел, который занимается разработкой межконтинентальных баллистических ракет.

"Санкции направлены на руководителей программ баллистических ракет Северной Кореи в рамках нашей кампании с максимальной давления, направленного на изоляцию КНДР и достижения полностью безъядерного Корейского полуострова", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.