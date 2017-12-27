Советник президента рассказал, как продвигается обмен пленными на Донбассе

27 декабря, 2017, 12:58

В процессе обмена пленных в зоне АТО на Донбассе пока нет осложнений или нарушений

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал советник президента Украины Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков.

"Пока особых проблем и нарушений нет. Мы выполняем все свои обязательства. Сейчас все "на низком старте", проводят последние подготовительные мероприятия. Относительно того, возможны ли провокации, мы рассматриваем разные варианты и ко всем, которые мы можем предположить, мы готовы. Всем пока руководит нардеп Ирина Геращенко, омбудсмен и представители соответствующих служб и ведомств", - сказал Бирюков.

Советник президента отметил, что родные украинских героев уже готовятся к встрече с ними в Киеве.

"Родные пленных ожидают в Киеве, даже организовали большой флешмоб, людей призывают прийти, поздравить, нарисовать плакаты", - добавил Бирюков.