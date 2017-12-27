Советник президента рассказал, как продвигается обмен пленными на Донбассе
Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал советник президента Украины Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков.
"Пока особых проблем и нарушений нет. Мы выполняем все свои обязательства. Сейчас все "на низком старте", проводят последние подготовительные мероприятия. Относительно того, возможны ли провокации, мы рассматриваем разные варианты и ко всем, которые мы можем предположить, мы готовы. Всем пока руководит нардеп Ирина Геращенко, омбудсмен и представители соответствующих служб и ведомств", - сказал Бирюков.
Советник президента отметил, что родные украинских героев уже готовятся к встрече с ними в Киеве.
"Родные пленных ожидают в Киеве, даже организовали большой флешмоб, людей призывают прийти, поздравить, нарисовать плакаты", - добавил Бирюков.
- Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко анонсировал, что обмен пленными состоится 27 декабря.
- Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подтвердила готовность украинской стороны к обмену пленными 27 декабря.
- Количество украинских заложников в "ДНР" и "ЛНР" выросла, в плену находятся уже 170 человек.
- В "ЛНР" заявляют, что уже отправили украинских пленных на место обмена.
- Украинская сторона направила на место встречи колонну из 306 человек.
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