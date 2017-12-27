 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Советник президента рассказал, как продвигается обмен пленными на Донбассе

В процессе обмена пленных в зоне АТО на Донбассе пока нет осложнений или нарушений

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал советник президента Украины Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков.

"Пока особых проблем и нарушений нет. Мы выполняем все свои обязательства. Сейчас все "на низком старте", проводят последние подготовительные мероприятия. Относительно того, возможны ли провокации, мы рассматриваем разные варианты и ко всем, которые мы можем предположить, мы готовы. Всем пока руководит нардеп Ирина Геращенко, омбудсмен и представители соответствующих служб и ведомств", - сказал Бирюков.

Советник президента отметил, что родные украинских героев уже готовятся к встрече с ними в Киеве.

"Родные пленных ожидают в Киеве, даже организовали большой флешмоб, людей призывают прийти, поздравить, нарисовать плакаты", - добавил Бирюков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2017 среда

больше новостей

27 декабря, 2017 среда

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать