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Сегодня при въезде в Украину из России необходимо проходить биометрический контроль. Пока в тестовом режиме


фото: прес-служба Держприкордонслужби
С 27 грудян в Украине в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с Россией

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"27 декабря в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украино-российской границы для того, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест до более масштабного старта, который произойдет с 1 января. Эти мобильные комплексы будут использоваться на украино-российском участке границы в основных пунктах пропуска", - рассказал Слободян.

По его словам, мобильные комплексы будут применяться сейчас там, где будет наибольший трафик.

"Они будут менять в процессе этих дней, которые остались до Нового года свою дислокацию. Они будут использоваться там, где будет самый большой трафик, во-первых. Во-вторых, там, где есть потенциальная необходимость их применять на направлениях сосредоточения основных усилий. Конечно, это будут и основные пункты пропуска. Это Гоптовка на Харьковщине, Бачевск на Сумщине – там, где расположены основные стратегические магистрали, а также и в других местах , чтобы посмотреть, как работает связь и как работают коммуникации".

При этом советник главы МВД Зорян Шкиряк подчеркнул, что биометрический контроль на границе для всех категорий российских граждан заработает с 1 января 2018 года.

"С 1 января 2018 года, уже с 00:01, каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять у нас отпечатки своих пальчиков и весь комплект биометрических данных. Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола. Подчеркиваю, все", - добавил Шкиряк.

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