Сегодня при въезде в Украину из России необходимо проходить биометрический контроль. Пока в тестовом режиме
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
"27 декабря в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украино-российской границы для того, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест до более масштабного старта, который произойдет с 1 января. Эти мобильные комплексы будут использоваться на украино-российском участке границы в основных пунктах пропуска", - рассказал Слободян.
По его словам, мобильные комплексы будут применяться сейчас там, где будет наибольший трафик.
"Они будут менять в процессе этих дней, которые остались до Нового года свою дислокацию. Они будут использоваться там, где будет самый большой трафик, во-первых. Во-вторых, там, где есть потенциальная необходимость их применять на направлениях сосредоточения основных усилий. Конечно, это будут и основные пункты пропуска. Это Гоптовка на Харьковщине, Бачевск на Сумщине – там, где расположены основные стратегические магистрали, а также и в других местах , чтобы посмотреть, как работает связь и как работают коммуникации".
При этом советник главы МВД Зорян Шкиряк подчеркнул, что биометрический контроль на границе для всех категорий российских граждан заработает с 1 января 2018 года.
"С 1 января 2018 года, уже с 00:01, каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять у нас отпечатки своих пальчиков и весь комплект биометрических данных. Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола. Подчеркиваю, все", - добавил Шкиряк.
- Ранее сообщалось, что на украинско-российской границе системой биометрического контроля оборудовали 157 пунктов пропуска.
- Украинские мобильные пункты биометрического контроля на админгранице с аннексированным Крымом начнут полноценно работать с 1 января. Слободян заявил, что проверка биометрических данных не коснется граждан Украины, проживающих в Крыму.
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